Haberler

Ankara'da Yalnız Yaşayan Kaynakçı Evde Ölü Bulundu

Ankara'da Yalnız Yaşayan Kaynakçı Evde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Hikmet Köpük, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kaynakçı Hikmet Köpük (47), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Hikmek Köpük'ten haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Köpük'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hikmet Köpük'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu