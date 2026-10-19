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Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu soruşturmasında 7 şüpheli tespit edildi; 18 Ekim'deki eş zamanlı aramalarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 18 Ekim'de ikamet, iş yeri ve araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipo ve nargile düzenekleri, 2 ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait boş şarjör ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Kaynak: AA
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