Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 1125 hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına göre, uyuşturucu operasyonunda 10 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı; 1125 adet hap ile esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.
Ankara Polatlı'da, uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandığı ve kullanımına yer sağladığı tespit edilen 10 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda, 1125 adet hap, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA