Polatlı'da turist rehberlerine eğitim verildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde turist rehberlerine eğitim verildi.

"İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi" projesi kapsamında turist rehberlerine yönelik eğitim programı sürüyor.

Bu kapsamda, rehberler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı sahasında bulunan tarihi mekanları gezdi.

Rehberlere muharebenin tarihsel süreci, coğrafi özellikleri ve stratejik önemi anlatıldı.

Projeyi yürüten Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay, üç yıldır yürüttükleri TÜBİTAK destekli proje kapsamında İnönü, Kütahya Eskişehir ve Sakarya Meydan muharebeleri için rota oluşturduklarını söyledi.

Rotaları oluştururken tarihi ve coğrafi özelliklerin yanında dönemin şahidi yazarların romanlarından anlatılar ve dönemin tanıklarının çocuklarından aktarılan sözlü tarih belgelere de yer verdiklerini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Milli şuurun geliştirilmesinde, Cumhuriyetimiz için bu topraklarda hayatını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi, aynı zamanda o dönemin zorluklarını yaşayan ama ayakta kalarak bize bugünleri hediye eden atalarımızı onurlandırmak adına bu proje yürüttüyoruz. Yeni nesillere ancak yetkin turist rehberleri ve acentalarla milli şuurumuzu aktarabiliriz. Aslında bir tür vatandaşlık projesi yürüttüğümüzü düşünüyorum."

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
