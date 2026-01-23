Haberler

Polatlı'da toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Polatlı'da toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Polatlı'da 'Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi' hibe programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), çevre dostu uygulamalarla kırsal alanların sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla "Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi" tedbirleri için hibe programı kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Polatlı Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda, IPARD Projeleri ekibinden Esra Erdem'in koordinatörlüğünde Tuğba Üstün ve Yusuf Aydoğan, projeye dahil olan üreticilere toy kuşu popülasyonunun korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında Polatlı'nın Adatoprakpınar, İnler, Özyurt, Sinanlı, Şeyhahmetli, Uzunbeyli, Yağcıoğlu ve Yüzükbaşı kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren üreticilere, toy kuşu yaşam alanlarının korunması, tarımsal faaliyetlerin biyoçeşitliliğe uyumlu sürdürme ve destekleme koşulları anlatıldı.

Toplantıya, Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Faruk Bilgiç ve Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu