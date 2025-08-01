Polatlı'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Kahraman (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kahraman'ın (34) kullandığı 06 AHM 075 plakalı otomobil, Polatlı-Konya kara yolunda, karşı yönden gelen H.B. (52) idaresindeki 06 DKS 542 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.