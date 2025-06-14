Polatlı'da Siyer-i Nebi Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi

Polatlı'da Siyer-i Nebi Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada Zafer Ortaokulu'ndan Emir Talha Gülgenç birinci oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası Siyer-i Nebi Yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şubesi Polatlı Temsilciliğinin 5 Mayıs'ta gerçekleştirdiği yarışmaya, 154 öğrenci katıldı.

Yarışmada, Zafer Ortaokulu'ndan Emir Talha Gülgenç birinci, Turaç Melih Yaşar ikinci, Polatlı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Sena Aydın üçüncü oldu.

Buhara Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, öğrencilere çeşitli ödüller ve yarışmada emeği geçenlere plaket verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karyağdı, Türkiye genelinde ortaokullar arasında her yıl Hz. Peygamberin hayatını anlatan Siyer-i Nebi Yarışması düzenlediklerini belirterek, "Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ahlaki ve manevi yönden Peygamberimizin hayatını örnek almalarının önemsiyoruz." dedi.

Derneğin Polatlı Temsilcisi Eyüp Özdemir ise dereceye giren tebrik etti.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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