Polatlı'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı Düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası ve Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Polatlı İlçe Müftülüğünün 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlediği programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu, "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" konulu konferans verdi.

Köroğlu, Hz. Muhammed'in aile bireyleriyle ilişkilerinde sevgi, saygı ve merhametiyle hareket ettiğini, O'nun hayatının her zaman örnek alınması gerektiğini belirtti.

Polatlı İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, "Peygamberimizin doğumunun 1500'üncü yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Peygamberimizi anlatmaya, O'nu daha iyi anlamaya gayret edeceğiz." dedi.

Programın sonunda Remziye Köroğlu'na hediye takdiminde bulunuldu.