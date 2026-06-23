Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden D.K, B.Y. ve S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.