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Polatlı'da Otlak Paylaşımı Kavgası Can Aldı

Polatlı'da Otlak Paylaşımı Kavgası Can Aldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde hayvanların otlatıldığı meranın paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, Yücel Çevik'in sopa ile darbettiği Muhammet Ateş hayatını kaybetti. Olayla ilgili Çevik gözaltına alındı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde hayvanların otlatıldığı meranın paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Yücel Çevik'in (42) sopa ile darbettiği Muhammet Ateş (35), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Tatkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Merada hayvanlarını otlatan Muhammet Ateş ile Yücel Çevik arasında otlak alanın paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yücel Çevik, Muhammet Ateş'i sopayla darbetti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ateş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, Yücel Çevik jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammet Ateş, bugün hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenilirken, Yücel Çevik'in jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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