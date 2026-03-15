Polatlı'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 12 Yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bir minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi. Kazada 2 kişi hayatı kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
