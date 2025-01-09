Polatlı'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.
Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.