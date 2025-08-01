Polatlı'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü

Polatlı'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucunda 35 yaşındaki Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Kaza, Konya yolu 115'inci kilometresinde gerçekleşti ve yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Konya yolu 115'inci kilometresi Polatlı çıkışında meydana geldi. Ahmet Kahraman'nın (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 06 DKS 542 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Kahraman'nın (35) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle Konya yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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