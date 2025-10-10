Polatlı'da Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kamerası Çalındı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, bir iş yerinin güvenlik kamerası yerinden sökülerek çalındı. Hırsızlık anı ise çalınan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin dış cephesinde bulunan güvenlik kamerasını bir kişi tarafından çalındı. Olay yerinde önce çevreyi kontrol eden şüpheli, ardından kamerayı yerinden sökerek aldı. Şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı ise çalınan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından firma sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. İş yeri sahibi, güvenliği sağlamak için taktırdıkları kameranın çalınması karşısında şaşkınlığının ifade ederek, "Bu kadarına da pes" dedi.