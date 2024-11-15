Balık yedikten sonra uykuya dalan çift, bir daha uyanamadı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, akşam yemeğinde yedikleri balık nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in cansız bedenleri bulundu.

CANSIZ BEDENLERİ YATAK ODASINDA BULUNDU

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi Sivrikaya apartmanında bulunan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in yaşadığı dairede meydana geldi. Er çiftinden haber alamayan komşuları tarafından eve itfaiye ekipleri çağırıldı. Camı kırarak içeri giren itfaiye görevlileri çiftin yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı.

BALIK YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENMİŞLER

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin dün akşam yemeğinde balık yedikten sonra yattıkları ve gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettikleri belirlendi. Haymana Demirözü köyü nüfusuna kayıtlı olan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.