Ankara'da aranan firari hükümlü bazanın içerisinde yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aranan firari hükümlü, saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U, yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandı.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.