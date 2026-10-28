Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Polatlı'da "Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı'da 'Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polatlı'da, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Polatlı'da, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Sakarya Zafer Anıtı'nda sona erdi. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, yürüyüşün ardından anıt çevresinde düzenlenen anma programına katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Seymen Grubu, Ankara yöresine ait halk oyunlarından örnekler sundu.

Gordion Vakfı Başkanı emekli albay Kadim Koç, törende yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin Cumhuriyet'e giden yoldaki önemine değindi.

Sakarya Zaferi'nin Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini belirten Koç, zaferin Cumhuriyet'e giden yolda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay da ilçenin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkati çekti.

Cumhuriyet'in Polatlı'da büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Kantay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin izlerini taşıyan ilçenin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yaşattığını kaydetti.

Kantay, Cumhuriyet'in gençlere emanet olduğunu vurgulayarak, bu mirasın bilim, eğitim, çalışkanlık ve milli değerlere sahip çıkılarak geleceğe taşınacağına inandığını dile getirdi. Kantay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Yağış nedeniyle Şef Rıdvan İnce'nin seslendireceği "Kahramanlık Türküleri" konseri ile belgesel gösterimi gerçekleştirilemedi.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu

Felaketi tek başına önledi! Dehşet anları kamerada
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Felaket yaşanıyor
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Telefonda tehdit yağdırdı! Polisi görünce duvardan atladı

Telefonda tehdit yağdırıyordu! Polisi görünce duvardan atladı
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturmasında AK Partili vekilin eşiyle ilgili yeni karar
Sibirya'da esir düşen Sivaslı yüzbaşının belgeleri 110 yıl sonra torununa ulaştı: 'Tek bir cevap bile alamadım'

Sibirya'da annesinden haber bekledi! 110 yıl sonra torununa ulaştı
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti

Hastane odasında skandal! 91 yaşındaki hastaya yaptığı yanına kalmadı
Yanlış kişiyi vurmuşlar! İkinci saldırının nedeni ise pes dedirtti

Yanlış kişiyi vurmuşlar! İkinci saldırının nedeni ise pes dedirtti
İliyana Yotova, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde tamamladı

Bulgaristan seçim sonuçları: Yotova ilk turu önde tamamladı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!