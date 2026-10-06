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Polatlı'da çocuk yola çıkınca duran araçlardan birine arkadan gelen otomobil çarptı

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Polatlı'da çocuk yola çıkınca duran araçlardan birine arkadan gelen otomobil çarptı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde yola çıkan çocuğa çarpmamak için duran otomobilin arkasındaki araç da durdu; arkadan gelen üçüncü otomobil duramayıp önündeki araca çarptı. Kaza, dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi; araçlarda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yola çıkan çocuğa çarpmamak için duran otomobilin arkasındaki araç da durdu, bu araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kaza, Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada arkasından gelen otomobil de durmak zorunda kaldı. Arkadan gelen üçüncü otomobil ise duramayıp önündeki araca çarptı. Kaza anı, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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