Haberler

Ankara'da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bazanın içinde yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Umut U., polis operasyonuyla bazanın içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Umut U., polisin yürüttüğü çalışma sonucu bazanın içinde saklanırken, yakalandı.

Hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası bulunan Umut U., cezaevinden firar etti. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan Umut U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Umut U.'nun, belirlenen adreste bulunabileceği değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U., bazanın içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Yerli Camavinga, Gürsu’da

Yerli Camavinga o şehrimizde! İzleyenleri büyüledi
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü