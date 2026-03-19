Polatlı'da Bayramlaşma Programı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kantay, Polatlı'nın birlik ve beraberliğin güçlü şekilde yaşandığı bir ilçe olduğunu belirterek, "Polatlı'da siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehirlerinin ve ülke menfaatleri söz konusu olduğunda omuz omuza birlikte hareket edebilmekteler. Bu birlik ruhunu çok net izleyen bir idareciyim. Bu açıdan hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Nice güzel sağlıklı bayramlar diliyorum." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya ise bayramların dayanışma günleri olduğunu ifade ederek, İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulmasını diledi.

Programın ardından protokol üyeleri, ilçe emniyeti, jandarma, hastane, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.