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Plakasız motosiklet sürücüsü polis ateşiyle hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Kerem Uzun (21), polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Kerem Uzun (21), polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'nin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Timde görevli bir polis, Uzun'a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, motosikletten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açan polis memuru gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kerem Uzun Motosiklet Güvenlik Kocaeli Güncel Gebze Polis

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