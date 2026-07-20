Eskişehir'de ihtara uymayıp kaçan motosikletli, bekçiye çarparak yaraladı
Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, bekçi R.Ü.'ye çarparak yaraladı. Yaralı bekçi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.
ESKİŞEHİR'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, bekçiye çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan bekçi tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan bekçiler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücüsü, bekçilerden R.Ü.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Elinden yaralanan bekçi R.Ü., götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.