Haberler

Eskişehir'de ihtara uymayıp kaçan motosikletli, bekçiye çarparak yaraladı

Eskişehir'de ihtara uymayıp kaçan motosikletli, bekçiye çarparak yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, bekçi R.Ü.'ye çarparak yaraladı. Yaralı bekçi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

ESKİŞEHİR'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, bekçiye çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan bekçi tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan bekçiler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücüsü, bekçilerden R.Ü.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Elinden yaralanan bekçi R.Ü., götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş