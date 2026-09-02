Haberler

Plakadaki L Harfini U Yaptı, 140 Bin Lira Ceza Yedi

Plakadaki L Harfini U Yaptı, 140 Bin Lira Ceza Yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te TAG otoyolunda devriye gezen jandarma ekipleri, bir otomobilin plakasındaki 'L' harfinin siyah bantla 'U' harfine dönüştürüldüğünü tespit etti. Kadın sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 30 gün trafikten menedildi.

GAZİANTEP'te otomobilinin plakasındaki 'L' harfini siyah bant ile 'U' harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi. Kadın sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Yapay zekanın bildiğini doktor bilemedi! Çocuğun hayatıyla oynadılar
ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü

ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü
Antalya'da akıl almaz olay! Hiç tanımadığı birini bıçakladı, polisi görünce 'Game over' diyerek teslim oldu

Esnafı bıçakladı, polisi görünce "Game over" diyerek teslim oldu
Şelale kenarındaki yürüyüşte dengesini kaybeden kadın uçuruma yuvarlandı

Eşsiz manzara felakete dönüştü
Manifest’e sahip çıktı! Rapçi Tepki’den çok konuşulacak karar

Manifest’e sahip çıktı! Rapçi Tepki’den çok konuşulacak karar
Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

91 milyon TL'lik fotoğraf