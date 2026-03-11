Haberler

TŞOF tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan plakalar, kanunda belirtilen standartların dışında olsa dahi cezai işleme tabi tutulmayacak. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edilecek.

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenen plakalara kanunda belirtilen standartların dışında dahi olsa cezai işlem uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda, denetimler 1 Nisan tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca bu kapsamda Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edilecek. Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakaların, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Sadece vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında, yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin TL idari para cezası uygulanmaya devam edilecek. Ayrıca edinilen bilgilere göre bu durumun kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
ABD'li senatörden 'kara harekatı' iddiası: Büyük endişe duyuyorum

Gizli toplantıdan çıkıp uykularını kaçıran iddiayı gündeme getirdi
İran'dan kıyamet senaryosu: Tarihin en büyük petrol krizi kapıda

İran'dan kıyamet senaryosu gibi sözler: Tarihin en büyük krizi kapıda
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

İsfahan saldırısı Putin'i de çileden çıkardı
Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

İran savaşında tarafını çok tartışılacak sözlerle açıkladı