Üye Girişi
Haberi Paylaş
PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)

PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDITerör örgütü PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye kaçak geçmek isterken yakalanan Helin İşenme, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye kaçak geçmek isterken yakalanan Helin İşenme, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Türkiye YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title