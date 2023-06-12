PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)
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TUTUKLANDITerör örgütü PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye kaçak geçmek isterken yakalanan Helin İşenme, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye kaçak geçmek isterken yakalanan Helin İşenme, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel