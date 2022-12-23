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PKK/YPG'li teröristler, Arap aşiretinden 2 kadını tecavüz ederek öldürdü

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PKK/YPG'li teröristler, Arap aşiretinden 2 kadını tecavüz ederek öldürdü

PKK-YPG terör örgütünün hain saldırılar gerçekleştirdiği Suriye'den acı bir haber geldi. Teröristler, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretinden 2 kadını tecavüz ederek öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/ Ypg'li teröristler, Deyrizor'un Sur köyünde Bakkara Aşireti'ne mensup 2 kadına tecavüz ederek öldürdü. Bu olaydan sözde Deyrizor Askeri Meclisi sorumlusu elebaşı Ebu Havle ve beraberindeki teröristleri sorumlu tutan bölge halkı, terör örgütüne karşı gösteriler düzenleyerek tepki gösterdi.

ÖRGÜTE AİT YOL NOKTALARINI KAPATTILAR

Protestocular, Deyrizor'un Sur ve Hısan Kisre köylerinde örgüte ait yol kontrol noktalarını kaldırarak giriş ve çıkışları kapattı. Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Deyrizor YPG PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

tahsin bueyuekkol:

Gösteri yapana kadar herkeste tabanca tüfek silahlar var cikin dağlara damuz gibi avlayin

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