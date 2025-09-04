PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

VAN'da, PKK tarafından kaçırılan evlatları için 108'inci haftada da eylem yapan aileler, DEM Parti il binası önüne yürüdü. 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle slogan atmadan yürüyen gruptan Abdullah Arslan, "Kardeşim Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken kandırıp dağa götürdüler. Kendi çocukları okuyup milletvekili ve belediye başkanı oluyor ama garibanların çocuklarını da dağa gönderip öldürtüyorlar" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 108'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, aileler, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle slogan atmadan sessizce DEM Parti binası önüne yürüdü. DEM Parti binasında ise müzik açıldı.

Eyleme kardeşi Fatih için katılan Abdullah Arslan, "Yaklaşık 4 yıldır kardeşim için bu mücadeleyi veriyorum. Kardeşim Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıfta okurken 13 yıl önce kandırıp dağa götürdüler. Kendi çocukları okuyup milletvekili ve belediye başkanı oluyor ama garibanların çocuklarını da dağa gönderip öldürtüyorlar. Kardeşime çağrı yapıyorum. Bizim ülkemiz güzeldir. Gel teslim ol. Sen inşaat mühendisisin. Ağabeylerine ve kardeşlerine faydan dokunsun. Annem kanser hastasıdır, kardeşimi bekliyor. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci başarıya ulaşır ve kardeşim de gelir. Bizim beklentimiz var. Türkiye gibi güzel bir ülke yok. İnşallah PKK'nın tümü silah bırakır, onlar da gelip ailelerine kavuşur" diye konuştu.

'OĞLUM SAVCI OLMAK İSTİYORDU'

Eyleme 10 yıl önce henüz 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Nevzat için katılan Güllü Ereğli ise "Benim oğlum savcı olmak istiyordu ama onun hayallerini çaldılar, bizim hayatımızı kararttılar, diğer çocuklarımız da perişan oldu. Oğlum, eğer beni duyuyorsan gel. Onlar haindir, orada kalma. Gel, devletimize teslim ol" dedi.