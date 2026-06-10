Şırnak'ta 36 yıl önceki PKK katliamında ölen 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 36 yıl önce Pkk'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, 36 yıl önce aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 vatandaşın hayatını kaybetmesinin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" süreci ile huzurun yaşandığını ifade eden Ekici, "Bütün şehitlerimize ve bugün töreni yaptığımız şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş de Çevrimli katliamının hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi.

Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yaşanan acının yüreklerindeki yerini koruduğunu dile getiren Memiş, "Biliyoruz ki bu topraklar tarih boyunca birçok zorlukla karşılaşmış, nice acılar yaşamış ancak her defasında milletimizin sağduyusu, devletimizin gücü ve vatandaşlarımızın dayanışması sayesinde bu zorlukların üstesinden gelinmiştir. Bugün burada rahmetle andığımız vatandaşlarımızın hatıraları bizlere barışın, huzurun, güvenliğin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Köy muhtarı İbrahim Özbey de 36 yıldır bugünü tekrar tekrar yaşadıklarını ve bu katliamı asla unutmayacaklarını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katledilen vatandaşların mezarları ziyaret edildi, şehitlik anıtına karanfil bırakıldı.

Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da dua okudu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Kudret Yaman, Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ile vatandaşlar katıldı.