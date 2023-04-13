Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 16 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.