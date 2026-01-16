Haberler

Suriye devlet televizyonu: Terörist Mihraç Ural ve Fehman Hüseyin, Tabka'ya geldi

Güncelleme:
Suriye devlet televizyonu, terörist Mihraç Ural ile PKK elebaşı Fehman Hüseyin'in Tabka kentine geldiklerini duyurdu. Ural, 2013'teki bombalı saldırının sanığı olarak biliniyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu.

Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

