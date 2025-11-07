PiyasaTurkiye Hesabının Kullanıcısı Yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X (Twitter) hesabına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hesabın kullanıcısının yakalandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu hesabın Emrah Peküş adlı şahıs tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüpheli Peküş'ün Siirt'te yapılan operasyonla yakalandığı ve hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.