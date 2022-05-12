Müzikolog ve Yazar Ahmet Say Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden müzikolog ve yazar Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Say'ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Müzikolog ve yazar Ahmet Say için bugün sabah saatlerinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Say'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için Ankara Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile siyaset ve sanat dünyasının birçok tanıdık ismi de katıldı.

Cenaze namazının ardından Say'ın tabutu Kılıçdaroğlu, Sancar, Yavaş ve ailesi tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Say'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.