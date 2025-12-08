Haberler

Mardin'de motosiklet kazasında ölen üsteğmenin cenazesi Kayseri'de defnedildi

Mardin'de motosiklet kazasında ölen üsteğmenin cenazesi Kayseri'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün cenazesi, Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde önceki gün motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinden yakınları tarafından alınan Çürüttü'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çürüttü'nün cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çürüttü'nün bir yıl önce evlendiği eşi, ailesi ve yakınları ile Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Üsteğmen Çürüttü, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Çölova Mahallesi'nde 6 Aralık'ta motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin altınlarına bakın
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
title