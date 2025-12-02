Haberler

Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu

Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası Adem Öztürk, köpeğin sahibinin ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, güvenlik endişelerinin devam ettiğini vurguladı. Oğlunun hastanedeki tedavisi sürerken, psikolojik travma yaşayan kızı için de destek talep etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çocukları pitbull saldırısına uğrayan baba Adem Öztürk, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İlçedeki bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesinin çocukları 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa, karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanmış, köpeğin sahibi F.T.Ö. "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan baba Adem Öztürk, yaralanan kızının kısa süreli tedavinin ardından eve döndüğünü ancak psikolojik açıdan şokta olduğunu söyledi.

Saldırıda ağır yaralanan oğlu Efe'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade eden Öztürk, "Az önce görüntülü konuştum, iyi maşallah, bizi özlemiş. Yaraları kapanmaya başlamış, enfeksiyon tedavisi görüyor, antibiyotik kullanıyor. Annesi olay gününden bu yana hastanede. Çocuk çok küçük olduğu için, emzirdiği için başka kimse bakamıyor. Eşimin de psikolojisi çok kötü." dedi.

Yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini anımsatan Öztürk, "Bundan sonraki süreçte serbest bırakılmasını istemiyoruz. Bu yüzden bize yardım etmelerini, bu kadının en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuya çok sayıda bakanın ve yetkilinin de dahil olmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, süreci avukatlarıyla takip edeceklerini kaydetti.

"Bu kadın çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız"

Apartmanda ve mahallede daha önce de şikayetlerin olduğunu anlatan Öztürk, güvenlik endişelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, şunları ifade etti:

"İlla bir çocuğun ya da bir insanın yaralanması, ölmesi mi gerekiyor köpeği almak için? Peki, böyleyse niye almadınız? İlla benim çocuğumun suratının parçalanması mı gerekiyordu? Bunun gibi birçok apartmanda besleyenler var. Köpek besleyebilirler ama apartmanda insanlar içinde olmaz. Ben de köpek seven bir insanım. Ama kesinlikle hiçbir köpeği evime alıp da bu şekilde köpeğe de insanlara da karşı komşuma da eziyet edemem."

Yetkililere bundan sonra kimsenin zarar görmemesi için çağrıda bulunan Öztürk, "İnşallah birkaç güne Efe'mize kavuşacağız. Yüzünde iz kalacak belki ama zamanla iyi olacak. Bu kadın dışarı çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız. İlk defa dün gece, onun içeri alınmasıyla eşim de ben de rahat uyuyabildik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
