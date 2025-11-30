Haberler

Pitbull Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası çocuklar hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları Efe Öztürk (1,5) ve Doğa Öztürk (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

