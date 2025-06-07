Pitbull Köpeği 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

Pitbull Köpeği 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de, pitbull cinsi bir köpeğin 7 yaşındaki bir çocuğa saldırması sonucu çocuk bacak ve karnından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, köpeği serbest bırakan iki kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'de, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk bacak ve karnından yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeğin Aşık Veysel Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bir çocuğa saldırdığına yönelik ihbar üzerine olay yerine gitti.

Yapılan ilk incelemede bacak ve karnından yaralandığı tespit edilen A.Y.Y'nin (7) hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan araştırmalarda, A.B.A. (16) ve M.A'nın (18) köpeklerini ağızlıksız ve tasmasız şekilde serbest bırakıp, bahçeye saldıkları, olayın ardından da içeriye aldıkları tespit edildi.

Köpek belediye görevlilerince muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde A.Y.Y. ile beraber başka bir erkek çocuğunun apartmanın önünde alanda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin binanın bahçe kapısından içeriye girerek, saldırdığı anlar yer alıyor.

Diğer çocuğun kaçtığı, sokağa doğru koşup, bir süre sonra apartmanın önüne geri dönen A.Y.Y'nin yere düştüğü sırada köpeğin saldırısına uğradığı, çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı görüntülerde görülüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.