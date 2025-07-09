Pire Limanı'nda Askeri Malzeme Yüklü Gemiye Karşı Eylem Düzenlenecek

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Yunanistan'ın Pire Limanı'nda işçiler, İsrail'e gitmesi planlanan askeri malzeme yüklü geminin hareketine karşı eylem düzenleyecek. Gemideki malzemelerin sivillere zarar vermek için kullanılacağı belirtilerek, işçiler hareketi engellemeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda çalışan işçiler, İsrail'e gönderilmek üzere limandan hareket etmesi planlanan askeri malzeme yüklü bir gemiyi durdurmak için 14 Temmuz Pazartesi sabahı eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Liman işçileri sendikası ENEDEP'ten yapılan açıklamada, "Ever Golden" adlı, askeri malzemeler taşıyan geminin pazartesi sabahı Pire Limanı'ndan hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Gemideki malzemeler, hastaneleri, okulları, çocukları, bebekleri ve kadınları vurmaya devam etmek için kullanılacak. Ellerimizi kana bulamamalıyız." ifadeleri kullanıldı.

İşçilerin, geminin hareketini fiilen engellemeyi hedefledikleri vurgulanan açıklamada, Pire halkı, öğrenciler, sendikalar ve diğer gruplar da eyleme destek vermeye davet edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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