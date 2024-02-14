Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı
Giresun İl Özel İdaresi tarafından Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı ve tadilatın devam ettiği belirtildi. Tadilatın 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Giresun İl Özel İdaresince Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, güçlendirme çalışmaları tamamlanan 16 derslikli lisenin iç ve dış imalatlarının devam ettiği belirtildi.
Tadilatın belirlenen program dahilinde bitirilerek, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.