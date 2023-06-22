Piraziz'de Sağanak Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu
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Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamaya yol açtı. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Eğrice mevkisinde su birikintileri oluştu. Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yolda, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edildi. Güzergahta trafik normal akışına döndü.
Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamaya yol açtı.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Eğrice mevkisinde su birikintileri oluştu.
Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yolda, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edildi.
Güzergahta trafik normal akışına döndü.