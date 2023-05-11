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Piraziz'de fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Piraziz'de fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Maden Mahallesi'ndeki bir fındık fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Bulancak ve Piraziz belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel

Giresun Maden Güncel Haberler

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