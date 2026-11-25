Pinterest ebeveynlere gençlere yapay zeka içerik miktarını ayarlama imkanı sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pinterest, ebeveynlerin genç kullanıcılara önerilen yapay zeka içeriklerinin miktarını ayarlayabileceğini açıkladı. Genişletilen kontrollerle ebeveynler uygulama bildiriminin sesini ayarlayabilecek ve videoların otomatik oynatılıp oynatılmayacağına karar verebilecek.
ABD merkezli görsel keşif motoru Pinterest, ebeveynlerin, genç kullanıcılara önerilen yapay zeka (AI) içeriklerinin miktarını ayarlayabileceğini açıkladı.
???????Pinterest'ten, platformdaki ebeveyn kontrollerinin genişletilmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Bu kapsamda ebeveynlerin, gençlere önerilen yapay zeka üretimi içeriklerin miktarını ayarlamasına olanak tanındığı belirtildi.
Genişletilen kontroller kapsamında, ebeveynlerin uygulama bildiriminin sesini ayarlayabileceği ve videoların otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağına karar verebileceği de kaydedildi.