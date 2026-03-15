Haberler

Pink Floyd'un efsane gitarı tarihi rakama satıldı! Dünyanın en pahalısı oldu

Pink Floyd'un efsane gitarı tarihi rakama satıldı! Dünyanın en pahalısı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pink Floyd gitaristi David Gilmour’un “Black Strat” lakaplı gitarı New York’taki müzayedede 14.6 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar oldu. Müzayedede gitar için 21 dakika boyunca teklif verildi. Christie’s Americas Başkanı Julien Pradels, müzayede sırasında adeta tarih yazdıklarını ifade etti.

  • Pink Floyd gitaristi David Gilmour'un 1969 model Fender Stratocaster gitarı 14.55 milyon dolara satıldı.
  • Gitar, Pink Floyd'un 1970-1983 yılları arasında yayımlanan The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi albümlerinde kullanıldı.
  • Gitar, daha önce en yüksek fiyata satılan Kurt Cobain'in 6 milyon dolarlık gitarının rekorunu kırdı.

Pink Floyd gitaristi David Gilmour’un Fender marka, Stratocaster model ikonik siyah gitarı, 14.55 milyon dolara ( 642.6 milyon tl) satılarak, bir açık artırmada en yüksek fiyata alıcı bulan gitar oldu.  

1969 model gitar, Pink Floyd’un 1970 ile 1983 yılları arasında yayımladığı albümlerde kullanıldı. Gilmour, grubun müzik tarihine geçen The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi ikonik albümlerinde bu gitarla performans sergiledi. 

21 DAKİKA BOYUNCA TEKLİF VERİLDİ

CNN'nin haberine göre; New York’ta düzenlenen rock hatıraları müzayedesinde satışa çıkan gitar için 21 dakika boyunca teklif verildi. Açık artırmanın sonunda gitar, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 14.6 milyon dolara satın alındı.

SATIŞ FİYATIYLA TARİH YAZDI

Christie’s müzayede evi, satış öncesinde gitarın 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyordu. Ancak yoğun ilgi gören açık artırma sonucunda gitar bu tahminin çok üzerinde bir bedelle satıldı. Christie’s Americas Başkanı Julien Pradels, müzayede sırasında adeta tarih yazdıklarını belirterek, koleksiyonun kültürel açıdan büyük önem taşıyan ikonik parçalardan oluştuğunu söyledi.

KOLEKSİYON BİR MİLYARDERE AİTTİ

Müzayedede satışa çıkarılan eserler, 2025 yılında hayatını kaybeden Amerikalı milyarder iş insanı Jim Irsay’ın koleksiyonunda yer alıyordu. Christie’s’in verilerine göre koleksiyondaki 44 parça toplamda 84 milyon dolara satıldı.

KURT COBAIN’İN GİTARI REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Gilmour’un gitarı, daha önce rekoru elinde bulunduran Kurt Cobain’in gitarını da geride bıraktı. Nirvana solisti Cobain’in 1993 yılında MTV Unplugged performansında kullandığı 1959 model Martin D-18E gitarı 2020’de 6 milyon dolara satılmıştı. Aynı müzayedede Cobain’e ait bir başka gitar da dikkat çekti. “Smells Like Teen Spirit” klibinde kullanılan mavi Fender Mustang gitarı 6.9 milyon dolara alıcı buldu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

