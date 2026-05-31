Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kaynarca beldesinde vatandaşlarla buluşup talepleri dinledi. Vize Kaymakamı Kemal Balaban ise Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ve belde ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, Kaynarca beldesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, bir süre sohbet etti.
Kaymakam Balaban'dan ziyaret
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.
Balaban, ziyarette merkezden hizmet alan engelli ve yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.
Merkez çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Balaban, hizmet binasında da incelemede bulundu.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop