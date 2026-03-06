Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında öğrencilerle bir araya gelirken, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp yaşlıları ziyaret etti. Ayrıca, anaokulu öğrencileri Sivil Savunma Haftası nedeniyle itfaiyeyi ziyaret ederek yangın güvenliği konularında bilgi aldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Özderin daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Belediye Başkanı Özalp'ten yaşlılara ziyaret

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, ilçede yaşamını sürdüren vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ramazan ayını tebrik etti.

Ziyaretlerde yaşlılar ile sohbet eden Özalp, istekleri dinledi.

Öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

Vize'de Sivil Savunma Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere itfaiye binası gezdirilerek yangınlarda kullanılan ekipman ve araçlar hakkında tanıtım yapıldı.

Araçlara binerek itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı bulan öğrencilere, acil durumlar ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
