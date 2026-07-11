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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyünde doğal arıtma ve foseptik çalışmalarını inceledi. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını denetleyerek eski kanserojen boruların değiştirileceğini açıkladı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Özderin, İl Özel İdaresi ve Pınarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programı kapsamında devam eden doğal arıtma ve foseptik çalışmalarını takip etti.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, personele çalışmalarında başarı diledi.

Altyapı çalışmaları

Kırklareli'de altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karahıdır Mahallesi Edirne Caddesi'nde devam eden şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bulut, konuşmasında, kentin içme suyu altyapısında yıllardır kullanılan ve insan sağlığı için ciddi riskler oluşturan eski boruların tamamen değiştirileceğini söyledi.

Mevcut boruların halk sağlığını tehdit ederek kanserojen madde içerdiğini ifade eden Bulut, sağlıklı suyu vatandaşlara kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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