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Pınarhisar Kaymakamı Yaralıları Ziyaret Etti

15 Aralık 2023 09:39 Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Çanakcıoğlu, yaralılar hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.