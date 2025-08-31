Pınarhisar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Çalışmaları İnceliyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Özderin, Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar ve olası yangınlara karşı alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, ekiplere görevlerinde başarı diledi.

Yol yapım ve bakım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, fen işleri müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, şehrin dört bir yanında ekiplerin sahada görev aldığını belirtti.

Pınarhisar'ı modern bir kent haline dönüştürmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Talay, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.