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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, yapımı süren Aile Sağlığı Merkezi inşaatını inceledi

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ablası vefat eden Osmancık Köyü Muhtarı Süleyman İnal'a taziye ziyaretinde bulundu. Ardından yapımı süren Pınarhisar Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi inşaatını inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile ablası vefat eden Osmancık Köyü Muhtarı Süleyman İnal'ı evinde ziyaret etti.

İnal ve ailesine başsağlığı dileyen Özderin, bir süre aile bireyleriyle sohbet etti.

Özderin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Kaymakam Özderin, Aile Sağlığı Merkezi inşaatını inceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Özderin, yürütülen çalışmaları takip etti.

Pınarhisar Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Emre Cesur ile Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yatırım Uzmanı Ekrem Güler, projenin fiziki gerçekleşme oranı ve teknik detaylarına ilişkin Kaymakam Özderin'e bilgi verdi.

Özderin, inşaatın yapımında çalışan işçilere kolaylık diledi.

Kaynak: AA
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