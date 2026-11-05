Pınarhisar Kaymakamı Özderin, öğrencilerle 40 dakika kitap okudu

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Özderin, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine başlayan Buse Gülersoy'u da ziyaret eden Özderin, sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıp Gülersoy'a yeni görevinde başarı diledi.

Kofçaz'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kofçaz ilçesinde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Seda Ünlü başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, eğitim öğretim dönemi kapsamında alınan tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Özderin, öğrencilerle kitap okudu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, kaymakamlık koordinasyonuyla yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, bir derslikte öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA