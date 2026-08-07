Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Yaz Kur'an Kursu Ziyareti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile birlikte Sadıkağa Camisi yaz Kur'an kursunu ziyaret etti. Özderin, kurs yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Sadıkağa Camisi yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile kursu ziyaret eden Özderin, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: AA